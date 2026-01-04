پخش زنده
امروز: -
مراسم ششمین سالروز شهادت سرباز ولایت، سردار حاج قاسم سلیمانی، در حسینیه اعظم حرم آقا سیدجلال الدین اشرف آستانهاشرفیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم ششمین سالروز شهادت سرباز ولایت، سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، همزمان با ایام پرفضیلت ماه رجب، در حسینیه اعظم حرم آقا سید جلالالدین اشرف (ع) آستانهاشرفیه برگزار شد.
حجتالاسلام شمسالدین امام جمعه شهرستان بندر انزلی در این مراسم، با بیان اینکه شهید سلیمانی نمونه کامل ایمان عملی به خدا، دین و نظام اسلامی بود، گفت: ایمان در مکتب حاج قاسم تنها یک باور قلبی نبود، بلکه در میدان عمل، اطاعت از ولایت فقیه و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام جلوهگر میشد.
امام جمعه بندر انزلی با اشاره به نقش مردم در مقاطع حساس کشور افزود: ملت ایران در حوادث مختلف، از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه، با حضور آگاهانه و ایستادن در کنار نظام اسلامی و ولیامر مسلمین، دشمن را ناکام گذاشتند و همین وحدت و ولایتمداری، دشمن را وادار به عقبنشینی و درخواست آتشبس کرد.
وی با تأکید بر اینکه اصل ولایت، ستون خیمه نظام اسلامی است، گفت: همانگونه که شهید سلیمانی و یارانش با اخلاص و اطاعت محض از ولایت در میدان حاضر شدند، اگر این روحیه در میان مسئولان و مدیران کشور نهادینه شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه برطرف خواهد شد.
حجتالاسلام شمسالدین در ادامه، اخلاص را از دیگر ویژگیهای برجسته شهید سلیمانی دانست و با استناد به آیات قرآن کریم گفت: اخلاص، انسان و جامعه را از وسوسهها و انحرافات مصون میدارد و اگر در یک ملت نهادینه شود، آن ملت جز از خدا از هیچ قدرتی هراسی نخواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، مکتب ایمان، اخلاص، شجاعت و ولایتمداری است و تداوم این مسیر، تضمینکننده عزت، امنیت و پیشرفت کشور خواهد بود.