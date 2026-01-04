به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور یادواره شهیدان منافی زاده ۱۸ و ۱۹ دی به میزبانی استان تهران و در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود.

اسامی داوران قضاوت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

سرپرست فنی: مهدی آقاولی (تهران)

ژوری: امیرحسین رهنما (سمنان) رضا علی اصغری (گیلان)

داوران درجه یک بین المللی: ابراهیم رادمرد (گیلان) مسعود رستمی پور (تهران) بهنام شیرمحمدی (تهران) بهروز رضاپور (هرمزگان) سیفعلی سلمانپور (قم) مرتضی زورمند (البرز) هژار عباسی (آذربایجان غربی) داود خوش منظر (تهران) حسام امامی (خراسان رضوی) ذبیح اله کوهستانی (البرز) سالار بالی تبار (مازندران) سید میثم ساداتی (مازندران)

داوران درجه دو بین المللی: رضا نقی لو (زنجان) حمیدرضا عابدی (سیستان و بلوچستان) کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) سید حمیدرضا موسوی (سمنان) حمیدرضا فرسیابی (کیش) محمد باقری (خراسان رضوی) محمدحسین یاراحمدی (چهارمحال و بختیاری) علی لاریجانی (مازندران) مهدی هاشمی (لرستان)

دبیرخانه فنی: بهزاد بدر (تهران)

جدول نویسان: محمدرضا نادعلیان (سمنان) میلاد رفیعی (تهران)