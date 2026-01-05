ساحلسازی ۱۵ کیلومتری رودخانه بشار یاسوج
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح ساحلسازی رودخانه بشار به طول ۱۵ کیلومتر در دو سوی رودخانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار در بازدید از پروژه ساحلسازی رودخانه بشار گفت: یکی از برنامههای جدی و ضروری برای توسعه شهر یاسوج، ساحلسازی رودخانه بشار به طول ۱۵ کیلومتر در دو طرف این رودخانه است.
رحمانی افزود: در صورت عدم اجرای سامانه مناسب، آسیبهای جدی به فعالیتهای تولیدی و کشاورزی اطراف رودخانه وارد خواهد شد. بنابراین، این طرح با هدف کاهش ترافیک، ساماندهی تردد و در عین حال توسعه گردشگری، در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار از آغاز مرحله اول این طرح در زمینی به وسعت ۸ هکتار خبر داد و گفت: پس از رفع برخی موانع، مقرر شد اجرای این مرحله تسریع شود، ضمن اینکه در همین راستا، از سال گذشته با کمک آب منطقهای، سه طرح ساحلسازی کردلاغری، رجا و مهرورزی به طول ۷۰۰ متر مربع آغاز شده و اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد.
رحمانی با اشاره به هزینههای پیشرو بیان کرد: برای احداث کامل این سامانه در دو طرف ۱۵ کیلومتر، با هزینهای حدود ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر کیلومتر، جمعاً به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم. این موضوع در سفرهای استانی نیز مطرح شد و قرار است جلسات مشترکی با شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی با مشارکت بخش خصوصی برای بازنگری و تسریع در اجرای این مجموعه مهم که میتواند محرک توسعه استان باشد، برگزار شود.
استاندار در حاشیه این برنامه در بازدید از یک مجتمع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی نیز گفت: این مجتمع با سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و با ظرفیت تولید سالانه یک هزار و ۸۵۰ تن در حال اجراست.
استاندار خاطرنشان کرد: تسهیلاتی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به این طرح اختصاص یافته و سرمایهگذار نیز حداقل ۳۳ میلیارد تومان از منابع خود هزینه کرده است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۷۰ درصد از واحدها، پیشفروش شده و روند کار رضایتبخش است، اما برای تکمیل پروژه، خرید و نصب ماشینآلات و تأمین سرمایه در گردش، نیاز به دریافت تسهیلات تکمیلی وجود دارد. این درخواست در حوزه اقتصادی استان در حال بررسی است و در صورت امکان، از محل اعتبارات مصوب سفرهای ریاست جمهوری به استان، تأمین اعتبار خواهد شد.