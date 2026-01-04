پخش زنده
۳ نفر بر اثر گازگرفتگی در روستای ازناوه کاشان جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان گفت: در این حادثه که صبح امروز در روستای ازناوه رخ داد، سه تن بر اثر گازگرفتگی و کمبود اکسیژن در یک چاه قنات جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر با اقدام به موقع نیروهای امدادی نجات یافت.
سیدمصطفی محتشمیان افزود: این حادثه ساعت ۵:۱۵ صبح امروز به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گزارش شد. در کمتر از یک ساعت، تیم تخصصی امداد و نجات متشکل از هفت نفر از کارکنان مجهز با دو دستگاه خودروی نجات در ساعت ۵:۵۸ خود را به محل حادثه در روستای ازناوه رساندند و عملیات نجات را آغاز کردند.
بگفته وی نیروهای آتشنشانی در این عملیات با توجه به شرایط خطرناک چاه، موفق شدند مصدوم زنده را از عمق ۱۲ متری خارج کرده و وی را بلافاصله به عوامل اورژانس تحویل دهند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان گفت: متأسفانه سه نفر دیگر در محل جان باخته بودند و اجساد آنها نیز از چاه خارج شد.
وی افزود: جانباختگان این حادثه سه مرد با سنین ۳۵،۴۰ و ۴۵ سال هستند. فرد نجاتیافته نیز مردی ۲۹ ساله است که برای مداوا و بررسیهای بیشتر به مراکز درمانی منتقل شد.