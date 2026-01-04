به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر محمودی گفت: در راستای انجام تعمیرات سالیانه واحد‌های نیروگاه کرخه طبق برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده با شرکت مدیریت شبکه برق کشور و معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان، تعمیرات سالیانه واحد دوم این نیروگاه پایان یافت.

وی افزود: اورهال سالیانه واحد دوم از ۲۶ آبان شروع و پیش بینی می‌شد تا ۲۰ آذر ماه به اتمام برسد، اما به دلیل خوردگی‌های شدید بر روی پره‌های رانر و ویکت گیت‌ها و همچنین سرویس دیگر تجهیزات واحد، ادامه اورهال تا ۳ دی ماه تمدید شد.

مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه با اشاره به اهمیت تعمیرات سالیانه در آمادگی واحدها، ترمیم و بازسازی پره‌های چرخ توربین، ویکت گیت ها، تعمیر پین سیت غربی سروموتور شیرپروانه‌ای واحد دوم، تعویض هیدرولیک ولو معیوب شرقی شیرپروانه‌ای، ولو ۱۲ اینچ بالای پنستاک و همچنین تصفیه روغن سیستم‌های اصلی را از دیگر اقدمات مهم این اورهال برشمرد.

محمودی خاطر نشان کرد: واحد دوم نیروگاه، پس از تعمیر سالیانه با موفقیت تست و به واحد بهره برداری نیروگاه تحویل شد.