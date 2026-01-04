پخش زنده
رینگ داخلی بورس انرژی میزبان عرضه بیش از ۶۰ هزار تن حاملهای انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مهمترین عرضههای امروز در رینگ داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم میتوان به برنامه عرضه ۴ هزار تن بنزین شرکت پتروشیمی امیرکبیر و ۲ هزار و ۵۰۰ تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.
همچنین از مهمترین محصولاتی که امروز در رینگ بینالملل بورس انرژی عرضه خواهد شد نیز میتوان به برنامه عرضه صادراتی ۴۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز و ۲۰ هزار تن «برش سبک حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل» شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم اشاره داشت.