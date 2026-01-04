به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب گفت: مأموران یگان حفاظت پاسگاه شهید منوچهرشجاعیان درجریان گشت و کنترل شبانه با همکاری جوامع محلی موفق به شناسایی و دستگیری هشت شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو شدند.

موسی جسور افزود: از متخلفان دو عدد قایق بادی و بیش از ۱۰ مورد ادوات صیادی غیر مجاز از جمله تور صیادی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان میاندوآب تأکید کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی نسبت به گشت، پایش و کنترل زیستگاه‌های طبیعی اقدام می‌کنند و با هرگونه تخلف درحوزه صید و صیادی، مطابق قوانین و مقررات زیست محیطی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.