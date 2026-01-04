به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در پیامی به کنگره غدیر، با تبیین جایگاه ولایت و امامت، تأکید کرد: دینی که خدای سبحان برای انسان مقرر کرده است، همان دینی است که برای فرشتگان الهی تعیین شده و هدف آن، رساندن انسان به مقام ملکوتی است.

پیام کامل حضرت آیت الله جوادی آملی به کنگره بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم نظام ما، مسئولان عالی رتبه نظام ما و فرد فرد ملت ولایتمدار ما را مورد عنایت ویژه ولی عصر اروحنا فدا قرار بدهد و از همه شما بزرگواران که با ایراد مقال یا ارائه مقالت بر وزن علمی این کنگره و مانند آن افزودید و می‌افزائید حق شناسی می‌کنیم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم حسنات دنیا و آخرت را در نامه اعمال همه شما بزرگواران و مسئولان روحانی و سیاسی و سایر طبقات بزرگ و بزرگوار ثبت و درج بفرماید.

جریان غدیر که وابسته به تبیین مقام ولایت و امامت علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین است بهترین بزرگ و بزرگواری که شایسته تبیین غدیر به مقام امامت است خود علی بن ابی طالب سلام الله علیه است

حضرت فرمود: الست آیه نبوته، من گذشته از اینکه بنده صالح و صادق خدایم و به نوبه خود آیت الله‌ام علامت الهی‌ام من آیت النبوتم من آیت الرسالتم اگر کسی خواست برای پیغمبر اجرت و آیتی اقامه کند بگوید به فلان دلیل رسول مبارک پیغمبر است می‌تواند به من احتجاج کند فقط به دلیل اقرار علی بن ابی طالب، پرورش علی ابن ابی طالب در این مکتب وجود مبارک پیغمبر رسول الهی است به چه دلیل او پیغمبر است برای اینکه من به او ایمان آوردم به چه دلیل او رسول است برای اینکه من با او ایمان آوردم من یعنی کسی که به غیر حق سخنی نمی‌گوید به غیر حق چیزی را باور ندارد این یک ادعای بزرگی است که حضرت فرمود: الست آیه نبوته در مقام اثبات ونه ثبوت در مقام اثبات به چه دلیل او پیغمبر است، چون من او را به نبوت قبول دارم وقتی من کسی را به نبوت قبول داشته باشم یقینا او نبی است.

این مطلب و مانند آن در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده است این اوج تبیین مقام امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است بعد فرمود کجا پیامبر راضیست کجا پیامبر ناراضی است رفتار و گفتار من نشان می‌دهد رضاء وصحت من نشون می‌دهد قهر و مهر من نشون می‌دهد یعنی من جز چیزی که از ناحیه وحی آمده نه می‌پذیرم و نه معتقد می‌شوم و نه می‌گویم و عمل می‌کنم این کتاب شریف تمام نهج البلاغه باید در برنامه اصلی ما روحانیون و شیعه‌ها قرار بگیرد معجم نویسی یک، فهرست نویسی دو، شرح کلمات سه، این یک بحر عمیقیست که گوهر‌های فراوانی دارد این نهج البلاغه کنونی بضعه منه پاره‌ای از اون کتاب است حتما کتاب تمام شریف نهج البلاغه در حوزه‌های علمیه و در جلسات علمی به ویژه در دیار علویین باید رواج گسترده داشته باشد هذا اولا وثانیا وجود مبارک امیر بیان خود را آیت (الله) معرفی کرد و آیت رسول الله معرفی کرد یعنی نمونه کامل توحید و وحی و نبوت اوست خود حضرت بیان می‌کند می‌گوید خدا دینی که برای فرشته‌ها انتخاب کرده است همان دین را برای ما انتخاب کرد منتهی بشر نمی‌داند رهاورد قرآن کریم و معارف وحیانی چیست همون دستورات و معارف و عقایدی که خدای سبحان برای ملائکه معین کرد همان‌ها را، ازلیت خدا، ابدیت خدا خالقیت الهی مسئله حشر مسئله عود مثل والعصر این معارفی که در قرآن کریم است فرمود این دین ملائکه است و خدا دین ملائکه را برای ما انتخاب کرد که انسان را فرشته کند اگر گفتند

تو فرشته شوی ارجهد کنی از پی آنک

برگ توت است به تدریج کنندش اطلس

تازه گوشه‌ای از مقام انسانیت است فرمود برنامه‌هایی که برای انسان مشخص کرده است همان برنامه‌های ملکوتی است فرشته‌ها موظفند به معارف توحیدی معتقد باشند ما موظفیم موظفند به معارف وحیانی معتقد باشند ما موظفیم موظفند خاضع و خاشع باشند ما هستیم موظفند عابد باشند ما هستیم منتهی نحوه عبادت و امثال ذلک فرق می‌کند وگرنه دینی را که خدا برای ما انتخاب کرد برای بشر همان دینی است که برای ملائکه مشخص کرده است این پیام غدیر است پس وظیفه ما در درجه اول همراه قرآن کریم با قرآن کریم مسئله کتاب شریف تمام نهج البلاغه است فهرست نگاری معجم نگاری خلاصه نگاری تبیین و مانند آن حین وظیفه اولیه ماست نهج البلاغه کنونی هرگز گویای اوج مقام امامت ولایت نیست

مطلب بعدی آن است که وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه فرمود قهر و مهر پیغمبر را هم از جذب و دفع من می‌توان تشخیص داد کجا می‌رنجم کجا خوشحالم همه اینها آیت و علامت و نشانه آن است که کجا پیامبر جذب و دفع دارد ولایت و تبری دارد آنچه را که من انجام می‌دهم نشانه آن است که پیغمبر انجام داده است خدای سبحان بر پیغمبر بخواد درود بفرستد فرشته‌ها را همراه خود بکند ان الله و ملائکته یصلون علی النبی بعد به ما می‌گوید شما هم بر پیامبر درود بفرستید آنگاه بشری که ارتباطش با پیغمبر ولایتمداری است و سنت او را گرامی می‌دارد مورد عنایت پروردگار است همان خدایی که در سوره احزاب بر پیغمبر صلوات می‌فرستد همون خدا در همان سوره احزاب برای مومنان خاص که تابع ولایت علی و اولاد علی هستند صلوات خاص می‌فرستد

اگر در آن سوره دارد ان الله و ملائکه یصلون علی النبی در همان سوره دارد که هوالذی یصلی علیکم و ملائکه لیخرجکم من الظلماه الی النور خدا بر شما صلوات می‌فرستد اگر انسان به جایی می‌رسد که خدا بر او صلوات می‌فرستد معلوم می‌شود فرشته شده است و فرشته شدنش هم طبق بیان نورانی امیرالمومنین این است که فرمود همان برنامه‌های معرفتی و عبادی که برای فرشته‌ها مقرر کرده است برای انسان‌ها مقرر کرده است نتیجه اینکه فرشته که اهل ملکوت است عبادات و برنامه‌ها و معارف خاص دارد یک، همان معارفی که ذات اقدس اله برای فرشته‌ها مقرر کرده است برای ما معرفی کرده است از نظر اعتقادی از طریق گرایش مسئله بدن و امثال بدن یک امر جدایی است وگرنه در خطوط کلی معارف فرمود: دینی که خدا برای ملائکه مقرر کرد برای انسان هم مقرر کرد تو فرشته شوی اگر جهد کنی به همین مناسبت است

پس بنابراین اگر خدا برای پیغمبر بلا واسطه صلوات می‌فرستد و ما را هم دستور می‌دهد که همراه خدا بر پیغمبر صلوات برسیم بر مومنانی که به اوج رسیدن و شیعه واقعی علی و اولاد علی علیهم الصلاه وعلیهم السلام خدا صلوات بفرستد هوالذی یصلی علیکم و ملائکته لیخر جکم من الظلماه الی النور، پس اگر علی ابن ابی طالب فرمود دینی که خدا برای من مقرر کرد همان دینی است که برای ملائکه مقرر کرده است یعنی همین مطلب و اگر خدا در سوره مبارک احزاب می‌فرماید که خداوند بر مومنین صلوات می‌فرستد معلوم می‌شود مومنین صادق که علوی مدارند علوی محورند علوی مسلکند علوی مقالند علوی فعالند اگر این گونه علویین را ذات اقدس اله مورد مهر قرار داد و به این‌ها صلوات می‌فرستد معلوم می‌شود که اهل ملکوتند و ملکوتی‌ها در اوجند و انسان‌های ملکوتی هم به آن اوج بار می‌یابند در قرآن کریم فرمود ما به ابراهیم خلیل ملکوت را ارائه کردیم ارائه یعنی ارائه، نظر یعنی نظر، بین نظر و رویت خیلی فرق است در عربی بین نگاه و دیدن خیلی فرق است در فارسی در قرآن فرمود خلیل من ملکوت را دید شما نظر کنید که ببینید در فارسی می‌گوییم ما موظفیم به طرف ملکوت بنگریم تا ببینیم درباره او فرمود وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ارائه ملکوت مال ابراهیم است درباره ما فرمود اولم ینظروا فی ملکوه السمواه والارض، نظر وظیفه ماست رویت بهره اون هاست پس نظر که به رویت ختم نشود نظر بی ثمری است اگر نظر به رویت ختم شد به اندازه خلیل حق وامثال او نخواهد بود به اندازه شاگردان امت این‌ها خواهد بود پس ملکوت را اصل قرارداد فرشته‌ها اهل ملکوتند انبیا و اولیا اهل ملکوتند، آنها اهل رویت ملکوت‌اند ما دعوت به نظر شدیم اولم ینظرو فی ملکوه السمواه والارض ... وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید دینی که خدا برای ملائکه مقرر کرده است همان دین را برای من مقرر کرده است من رامی خواهد فرشته کند.

بعد در جریان کنونی که شما شاهدید می‌بینید غزه و امثال غزه است عده‌ای اصلا خویی جز سبوعیت و درندگی ندارند ناظر به این حس که حرف انبیا را گوش ندادند اگر در قرآن کریم فرمودکلانعام بل هم اضل برای همین است که این‌ها هم خودشون را فراموش کردن هم مبدا معاد را فراموش کردند لذا از مسئله برزخ و قیامت امثال ذلک محرومند و از انسانیت انسان محروم ودر قرآن فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن ولا تکونو ا کالذین نسو الله فانسهم انفسهم...، چون خداشناس نیستند مبتلا شدند به خودفراموشی خودشون از یادشون رفته است آنچه در غزه و امثال غزه از اسرائیل می‌گذرد از همین قبیل است گرچه بسیاری از مردم جهان به این فکر هماهنگی افتادند، اما متاسفانه قدرت به دست کسانی است که جز ان هم الا کا لانعام بل هم اضل چیز دیگری ندارد

به همه شما بزرگواران روحانیت معزز مسئولین سیاسی معزز، خاندان معظم شهدا و سایر بزرگوارانی که حق مسلمی بر ما دارند و درباره نظام تلاش و کوشش کردند و سعی با صدق و صفا دارند خدا از همه قبول کند و عظمت و جلال و شکوه همه این‌ها مورد دعای همیشگی ماست امیدواریم ذات اقدس اله امام راحل را با اولیا الهی محشور بفرماید مقام معظم رهبری را، بزرگان کشور ما را.

فرد فرد ملت ما را، شهدای عزیز ما را بازماندگان و وراث شهدا را مورد عنایت ویژه خود قرار بدهد و ما را ان شاالله اهل غدیر کند

از بنیاد بین المللی غدیر حق شناسی می‌کنیم از کسانی که در این راه قدم برداشته و برمی دارند حق شناسی می‌کنیم و توفیق همگان را از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم

غفرالله لنا و لکم

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته