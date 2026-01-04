در ستاد دهه فجر استان همدان بر مردمی‌سازی برنامه‌ها، تقویت انسجام اجتماعی، نوآوری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این نشست، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز به لحاظ شرعی و میدانی، حفظ وطن و حفظ نظام اسلامی در هم تنیده شده‌اند و دشمن نه‌تنها با اسلام، بلکه با اصل ایران اسلامی مقابله می‌کند.

آیت‌الله شعبانی موثقی افزود: در برنامه‌ریزی‌های دهه فجر باید این دو مؤلفه به‌صورت توأمان دیده شود و با بازخوانی آرمان‌های انقلاب، نقاط ضعف، عقب‌ماندگی‌ها و نیاز‌های اصلاحی شناسایی شود.

او بر برگزاری نشست‌های نخبگانی، استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمیه و توجه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده محلات، مناطق شهری و روستا‌ها تأکید کرد.

رئیس ستاد دهه فجر هم با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه نظام اسلامی، حضور و رضایت مردم است، گفت: دهه فجر باید به‌صورت جشنواره‌ای، فراگیر و مردم‌محور برگزار شود تا همه اقشار، گروه‌های سنی، مناطق شهری و روستایی نقش فعال و مشخصی در برنامه‌ها داشته باشند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، افزود: مردم با حضور پرشور خود در ۲۲ بهمن امسال، ضمن بیان مطالبات معیشتی، بار دیگر حمایت خود از نظام و کشور را نشان خواهند داد و این حضور، پاسخ روشنی به دشمنان خواهد بود.

حجت الاسلام فاضلیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی بین کمیته‌ها تأکید کرد: برنامه‌های دهه فجر باید با رویکرد نوآورانه طراحی شود و از تکرار برنامه‌های سال‌های گذشته پرهیز شود، ارائه گزارش عملکرد شفاف و قابل ارزیابی از برنامه‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت و اثرگذاری آنها کمک کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان هم با اشاره به لزوم فعال بودن ستاد‌ها و اجرای دقیق مصوبات گفت: همه دستگاه‌ها باید متناسب با جامعه مخاطب خود برنامه‌ریزی کنند و از ظرفیت بانوان، جوانان، اصناف، اتحادیه‌ها، ورزشکاران و روستا‌ها به‌صورت ویژه بهره بگیرند.

حمزه امرایی بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای، به‌ویژه فضای مجازی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر همایش بزرگ دهه فجر تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای ستاد بر مردمی‌تر شدن برنامه‌ها و کاهش سخنرانی‌های رسمی تأکید کردند و خواستار آن شدند که در برخی برنامه‌ها مردم به‌جای مسئولان سخن بگویند و مسئولان شنونده دغدغه‌ها و مطالبات اجتماعی باشند.

همچنین بر فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی بانوان و دختران جوان با محور تبیین دستاورد‌های انقلاب، امیدآفرینی در فضای اجتماعی، تقویت انسجام، همدلی و همگرایی و بهره‌گیری مؤثر از رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما تأکید شد.

در پایان این نشست بر لزوم نوآوری، خلاقیت و ارتقای کیفیت برنامه‌ها تأکید و مقرر شد برنامه‌های دهه فجر امسال با برنامه‌های سال‌های گذشته مقایسه شود تا میزان پیشرفت، تنوع و اثرگذاری آنها به‌صورت دقیق ارزیابی شود.