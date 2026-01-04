به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۴ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های افغانستان

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ و ۴ ژانویه ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

روزنامه دولتی «انیس»:

- میزان خسارات پاکستان از بستن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان به ۱۹ میلیارد دلار رسید.

- ترامپ: مادورو را در ونزوئلا بازداشت کردیم.

- کشف و ضبط سلاح و مهمات در استان پکتیا.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- انفجار‌ها در کاراکاس، تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا را تشدید کرد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- جبهه آزادی: دو عضو طالبان در یک حمله در استان قندوز کشته شدند.

- (حضرت آیت الله) خامنه‌ای: افزایش نرخ ارز خارجی در ایران، کار دشمن است.

- ترامپ: آمریکا تا زمان انتقال قدرت، ونزوئلا را اداره خواهد کرد.

- حمایت ترامپ از معترضان ایرانی، عراقچی: نیرو‌های مسلح ما در حالت آماده باش قرار دارند.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- سوریه همبستگی خود را با مردم افغانستان پس از سیلاب‌ها اعلام کرد.

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

افزایش همکاری‌های چین و کره جنوبی برای حفاظت از ثبات در آسیا و اقیانوس آرام

محکومیت جهانی حمله آمریکاه به ونزوئلا

مردم در اعتراض به حملات آمریکا به ونزوئلا در مقابل سفارت آمریکا در بریتانیا تجمع کردند

هشدار رهبر ایران نسبت به بهره برداری از اعتراضات برای تحریک آشوب‌ها

گلوبال تایمز

مادورو در هنگام ورود به نیویورک در زنجیر از هواپیما خارج شد

حملات آمریکا به ونزوئلا و اسارت مادورو محکومیت گسترده‌ای را به همراه دارد

نگرانی امپریالیستی در پشت استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵

هشدار رهبر ایران نسبت به بهره برداری از اعتراضات برای تحریک آشوب‌ها

سی جی تی ان

وزارت خارجه چین: حمله نظامی خودسرانه آمریکا به ونزوئلا را شدیداً محکوم می‌کنیم

ترامپ: حملات به ونزوئلا موفق بود

وزیر دادگستری آمریکا: تعقیب قضایی علیه مادورو و همسرش در نیویورک آغاز شده است

رهبر ایران: ما با معترضان حرف می‌زنیم، اما با اغتشاش‌گر حرف‌زدن فایده ندارد

چاینا دیلی

چین حملات آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد

حداقل ۴۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند

روزنامه مردم

واکنش‌ها به حمله آمریکا به ونزوئلا

حمله به ونزوئلا نشان داد چه کسی واقعا قانون بین المللی را تضعیف می‌کند

چین استفاده آمریکا از زور علیه ونزوئلا را به شدت محکوم کرد