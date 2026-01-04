پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری روزنامههای افغانستان
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ و ۴ ژانویه ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
روزنامه دولتی «انیس»:
- میزان خسارات پاکستان از بستن گذرگاههای مرزی با افغانستان به ۱۹ میلیارد دلار رسید.
- ترامپ: مادورو را در ونزوئلا بازداشت کردیم.
- کشف و ضبط سلاح و مهمات در استان پکتیا.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- انفجارها در کاراکاس، تنشها میان آمریکا و ونزوئلا را تشدید کرد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- جبهه آزادی: دو عضو طالبان در یک حمله در استان قندوز کشته شدند.
- (حضرت آیت الله) خامنهای: افزایش نرخ ارز خارجی در ایران، کار دشمن است.
- ترامپ: آمریکا تا زمان انتقال قدرت، ونزوئلا را اداره خواهد کرد.
- حمایت ترامپ از معترضان ایرانی، عراقچی: نیروهای مسلح ما در حالت آماده باش قرار دارند.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- سوریه همبستگی خود را با مردم افغانستان پس از سیلابها اعلام کرد.