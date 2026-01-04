به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز قرار است ۹۴۱ هزار و ۲۴۵ تن سیمان در تالار سیمان عرضه شود. ۷۵۶ هزار و ۳۳۱ تن محصول شامل ۶۱۰ هزار و ۸۰۰ تن سنگ آهن، ۱۵۱ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار و ۳۰۰ تن مواد شیمیایی و ۲۳۱ تن مواد پلیمری در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

تالار صادراتی کیش نیز امروز میزبان عرضه ۴۹۵ هزار و ۱۸۵ تن محصول است. قرار است در این تالار ۲۶۷ هزار و ۷۱۸ تن سیمان، ۱۰۰ هزار تن ۱۰۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۲۴ هزار و ۱۱۶ تن قیر، ۱۰ هزار تن فولادی و ۵۱ تن عایق رطوبتی عرضه شود.

امروز در تالار صنعتی هم قرار است ۵۰۶ هزار و ۸۲۱ تن محصول شامل ۳۱۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۱۱۳ هزار و ۸۲۱ تن فولاد و ۸۳ هزار تن آهن اسفنجی عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر ۸۵ هزار و ۹۵۳ تن محصول شامل ۴۸ هزار تن لوب کات، ۲۲ هزار و ۲۱ تن مواد شیمیایی، ۱۲ هزار و ۸۳۳ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۷۰۰ تن قیر، ۸۵۹ تن روغن و ۵۴۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها روی میز فروش می‌رود. تالار فرعی میزبان عرضه ۷ هزار و ۷۴۴ تن محصول است.