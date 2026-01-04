پخش زنده
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار در استان حاکم خواهد بود گفت: این وضعیت موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان به ویژه تبریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد امیدفر گفت:بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهوارهای از امروز تا پایان هفته شدت وزش باد خیلی کم خواهد بود بنابراین به دلیل انباشت آلایندههای جوی از کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان آذربایجان شرقی کاسته میشود.
وی اظهار کرد:تمام گروههای سنی به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این مدت از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق آلوده شهرهای صنعتی و پرجمعیت و انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته دمای هوای استان نیز به طور نسبی افزایش مییابد گفت:در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده احتمال ورود سامانه بارشی به جو استان وجود دارد.