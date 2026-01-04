اختصاص ۹۰ هکتار زمین جوانی جمعیت در شیروان
فرماندار شهرستان شیروان گفت: ۹۰ هکتار زمین برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شهرستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
محمد احمدی افزود: تاکنون هزار و ۶۴۶ نفر برای دریافت زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شهرستان ثبتنام کردهاند که از این تعداد، هزار و ۶۳۹ نفر تایید نهایی شدهاند.
وی ادامه داد: با تخصیص زمین برای این تعداد خانوار، بخش مهمی از دغدغه خانوادههای چندفرزندی در بخش مسکن برطرف میشود و تحقق کامل این موضوع نیازمند همراهی و پیگیری جدی همه دستگاههای متولی است.
فرماندار شهرستان شیروان گفت: پیشبینی چهارساله اجرای قانون جوانی جمعیت در این شهرستان، ۹۹۴ واحد مسکونی است که مجموع زمین مورد نیاز آن ۵.۳۹۱ هکتار برآورد شده است.
احمدی ادامه داد: مساحت حریم شهر شیروان نیز ۹ هزار و ۸۳۹ هکتار و تراکم جمعیت آن ۶۳ نفر در هر هکتار است.
احمدی در خصوص نهضت ملی مسکن در این شهرستان یادآور شد: برنامه چهارساله نهضت ملی مسکن شیروان، ساخت هفتهزار و ۷۹۸ واحد مسکونی است که برای اجرای آن در مجموع به ۳۱۲ هکتار زمین نیاز خواهد بود.
وی تصریح کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۵۶۸ خانوار در شیروان برای نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد، سههزار و ۹۹۲ نفر تایید نهایی شدهاند.
فرماندار شهرستان شیروان گفت: امسال با پیگیریهای انجام شده، ۱۶۰ هکتار از اراضی روستای «گرهزو» زیارت این شهرستان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده الحاق شد.