جودوکار استان کردستان در مسابقات قهرمانی و انتخابی تیم ملی کارگران کشور موفق شد یک مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات جودو قهرمانی و انتخابی تیم ملی کارگران کشور با حضور ۱۲۰ جودوکار از ۲۳ استان، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه به میزبانی استان مرکزی و در سالن ورزشی شرکت ماشین‌سازی اراک برگزار شد.

در پایان این دوره از رقابت‌ها، تیم جودو کارگران استان کردستان با درخشش نماینده خود موفق به کسب نشان برنز شد.

بر اساس این گزارش، «صنعان مظهرپور» جودوکار شایسته کردستانی در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم، با ارائه عملکردی قابل توجه و ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز مسابقات قهرمانی کارگران کشور را به دست آورد.

این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش جودو در استان کردستان و تلاش مستمر ورزشکاران این استان در رقابت‌های ملی است.