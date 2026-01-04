شب شعر و موسیقی «ملت حسین» با حضور جمعی از شاعران سرشناس کشور و دو خواننده، فردا پانزدهم دی‌ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شب شعر و موسیقی «ملت حسین» با هدف پاسداشت شعر و موسیقی آیینی و معاصر، برگزار می‌شود و در این برنامه بیش از ۳۰ تن از شاعران نام‌آشنای کشور از جمله علیرضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی، مرتضی حیدری آل کثیر، محمود اکرامی فر، فائزه امجدیان و علی داوودی حضور دارند.

در این شب شعر، بهرام پاییز و امیرحسین سمیعی از خوانندگان کشورمان به اجرای آثار موسیقایی می‌پردازند.

این رویداد فرهنگی ـ هنری به همت سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت سازمان بسیج هنرمندان، با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

شب شعر و موسیقی «ملت حسین» تلاشی برای پیوند شعر، موسیقی و مفاهیم فرهنگی ـ هویتی و ایجاد فضایی برای گفتگوی هنرمندان و علاقه‌مندان این حوزه است.