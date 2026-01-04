مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از انتشار فراخوان شناسایی واحد‌های مسکونی آماده در قالب طرح مسکن استیجاری عمومی خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از زوج‌های جوان و ساماندهی بازار اجاره اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سعید شاهین‌فر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از آغاز شناسایی واحدهای مسکونی قابل معاوضه در قالب طرح مسکن استیجاری عمومی در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای بسته مدیریت بازار اجاره و قوانین ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

شاهین‌فر با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه حمایت از زوج‌های جوان است، افزود: واحدهای مسکونی خریداری‌شده به صورت اجاره پنج‌ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، خرید واحدها از طریق معاوضه املاک و با مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: این طرح با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و افزایش عرضه مسکن استیجاری اجرا می‌شود.

شاهین‌فر گفت: مالکان حقیقی و حقوقی دارای واحدهای مسکونی تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری می‌توانند در این فراخوان مشارکت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، میانگین مساحت مجاز واحدها را حداکثر ۱۱۰ مترمربع اعلام کرد.

وی افزود: حداقل تعداد واحدهای قابل معاوضه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ۱۰ واحد مسکونی است.

شاهین‌فر تصریح کرد: سن بنای واحدها از زمان صدور پایان‌کار نباید بیش از ۱۰ سال باشد.

به گفته وی، پروژه‌های دارای حداقل ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی که امکان تکمیل آن‌ها وجود داشته باشد نیز مشمول طرح می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی شهری در اولویت معاوضه قرار دارند.

وی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی دعوت کرد برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ارائه درخواست به معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان مراجعه کنند.