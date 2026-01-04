به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ مهدی آخوندی اعلام کرد: امروز یکشنبه و طی چند روز آینده، وضعیت جوی در استان پایدار خواهد بود و شاهد سکون هوا هستیم.

وی افزود: با توجه به پایداری شرایط جوی و کاهش دمای کمینه تا محدوده صفر درجه، احتمال انباشت آلاینده‌ها در مناطق صنعتی و پرتردد استان وجود دارد.

آخوندی تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس لازم است در روز‌های آینده نسبت به شرایط آلودگی هوا توجه داشته باشند.