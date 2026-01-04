مسابقات قهرمانی کشوری فدراسیون کونگ‌فو و هنر‌های رزمی که به میزبانی استان بوشهر برگزار شد، با معرفی تیم‌های برتر در رده‌های سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و کسب عناوین قهرمانی توسط استان‌های برتر کشور به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بوشهر، این رقابت‌ها با حضور ۱۲۰ ورزشکار در قالب ۲۰ تیم و در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد.

بر اساس نتایج نهایی، در رده جوانان تیم استان بوشهر مقام نخست، استان مرکزی مقام دوم و استان کهکیلویه و بویراحمد مقام سوم را کسب کردند و کاپ اخلاق نیز به استان بوشهر رسید.

در رده بزرگسالان، استان البرز عنوان قهرمانی را به دست آورد، استان همدان دوم شد و استان بوشهر در جایگاه سوم ایستاد؛ همچنین کاپ اخلاق این رده به استان خوزستان تعلق گرفت.

در رقابت‌های پیشکسوتان نیز تیم استان اصفهان مقام اول، استان فارس مقام دوم و استان بوشهر مقام سوم را کسب کردند و کاپ اخلاق به استان آذربایجان شرقی اهدا شد.