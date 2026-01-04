پاکستان از فراخوان شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن برای برگزاری گفت‌و‌گو‌های جامع در ریاض استقبال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: پاکستان بار دیگر از همه طرف‌های یمنی می‌خواهد با حسن نیت و در چارچوب گفت‌و‌گو‌های سیاسی، برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات و مبتنی بر اصول و توافقات مورد قبول، مشارکت فعال داشته باشند.

پاکستان در ادامه، حمایت قاطع و پایدار خود را از وحدت و تمامیت ارضی یمن مورد تأکید قرار داد.

بر اساس این بیانیه، پاکستان با الهام از اصول وحدت و برادری، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های منطقه‌ای بتواند به برقراری صلح و ثبات پایدار در یمن منجر شود.