از کتاب تاریخچه فوتبال شهرستان صومعهسرا و زندگینامه مشاهیر فوتبال گیلان در صومعه سرا رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین رونمایی از کتاب «تاریخچه فوتبال صومعهسرا و زندگینامه مشاهیر فوتبال استان گیلان» در سالن اجتماعات دانشکده ملی مهارت صومعهسرا برگزار شد.
این کتاب به همت محمد رضا صانعی از پیشکسوتان فوتبال استان گیلان تألیف شده و به مرور تاریخچه فوتبال صومعهسرا و معرفی چهرههای ماندگار و زندگینامه مشاهیر فوتبال استان پرداخته است.
سعید رحمت زاده نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در این مراسم بر حمایت از نویسندگان، هنرمندان و ورزشکاران پیشکسوت و توسعه اماکن ورزشی تاکید کرد
در پایان این آیین، از تعدادی از پیشکسوتان فوتبال به پاس سالها تلاش، تعهد و نقش مؤثر در توسعه و اعتلای ورزش فوتبال تجلیل شد.