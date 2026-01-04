به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رشد شاخص قیمت صنایع بورس در آبان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۴٫۶ درصد رسیده است. پس از آن‌که نرخ تورم بخش صنعت از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ روندی کاهشی را تجربه کرد و در اسفند همان سال به حدود ۲۰ درصد رسید و از مرداد امسال مجدداً مسیر افزایشی شاخص قیمت صنایع آغاز شد. این روند صعودی که تحت‌تأثیر عوامل مختلف از جمله تحولات بازار ارز شکل گرفته و تا آبان ادامه یافته است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در آبان ۱۴۰۴ رشد قیمت در ۶ صنعت از مجموع ۱۲ صنعت مورد بررسی بیش از ۵۰ درصد بوده است. در این میان، بیش‌ترین افزایش قیمت به صنایع محصولات کاغذی و دستگاه‌های برقی اختصاص داشته، در حالی که کم‌ترین نرخ تورم مربوط به صنایع لاستیک و پلاستیک و محصولات شیمیایی بوده که رشد قیمتی کمتر از ۴۰ درصد را ثبت کرده‌اند.

همچنین مقایسه تورم صنایع در آبان و مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد؛ بیشترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به صنایع دستگاه‌های برقی و فلزات اساسی بوده و در مقابل، صنایع محصولات کاغذی و کانی‌های غیرفلزی بیشترین کاهش نرخ تورم را تجربه کرده‌اند.

بررسی هم‌زمان شاخص قیمت و شاخص تولید صنایع بورسی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی بخش صنعت ارائه دهد و به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران کمک کند.