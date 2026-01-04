امام جمعه همدان گفت: در برنامه‌ریزی‌های دهه فجر امسال باید موضوع نظام اسلامی و مسئله وطن به شکل توأمان دیده شود و این رویکرد در تبلیغات، سخنرانی‌ها و مراسم‌ها نمود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله شعبانی موثقی در نشست ستاد دهه فجر با تأکید بر پیوند ناگسستنی اسلام و ایران، افزود: امروز به لحاظ شرعی و میدانی، یک تلازم جدی میان حفظ وطن و حفظ نظام اسلامی شکل گرفته است، دشمنان نه‌تنها با اسلام، بلکه با اصل ایران برنامه‌ریزی و مقابله می‌کنند و تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که هدف‌گیری آنان متوجه هویت و موجودیت کشور است.

او با اشاره به اینکه اکثریت مخاطبان جامعه دارای انگیزه‌ها و باور‌های دینی هستند، افزود: در برنامه‌ریزی‌های دهه فجر باید موضوع نظام اسلامی و مسئله وطن به‌صورت توأمان دیده شود و این رویکرد در تبلیغات، سخنرانی‌ها و مراسم‌ها نمود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بر ضرورت برگزاری نشست‌های نخبگانی و حوزوی تأکید کرد و گفت: لازم است بازخوانی دقیقی از آرمان‌ها صورت گیرد؛ اینکه در چه بخش‌هایی عقب افتاده‌ایم، کجا‌ها ضعف داشته‌ایم و چه اصلاحاتی پس از بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است، استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، نخبگان و صاحب‌نظران می‌تواند مسیر اصلاح و پیشرفت را شفاف‌تر کند.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهری تصریح کرد: تجربه نشان داده در برخی مناطق شهر، استقبال و ظرفیت مردمی بسیار فراتر از مکان‌های مرسوم برگزاری مراسم است، دهه فجر نباید صرفاً به برنامه‌های متمرکز محدود شود؛ جشن‌های منطقه‌ای و محله‌محور می‌تواند مشارکت گسترده‌تر و مؤثرتری ایجاد کند، به‌ویژه در فاصله ۱۲ تا ۲۲ بهمن که اوج آن راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

او کسب رضایت عمومی را از مهم‌ترین اهداف این ایام دانست و گفت: ۲۲ بهمن فرصت مناسبی است تا بخشی از مشکلات و مطالبات مردم در شهر حل‌وفصل شود، حتی حل چند مسئله مشخص می‌تواند تأثیر جدی در افزایش اعتماد و رضایت اجتماعی داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانه را تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: رسانه امروز مدیریت‌کننده افکار عمومی و مسائل اجتماعی است و باید بسیار جدی‌تر، منسجم‌تر و قرارگاهی به آن نگاه شود، کمیته رسانه نباید صرفاً محدود به صداوسیما باشد، هرچند تلاش‌های این مجموعه قابل تقدیر است، اما استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی یک ضرورت انکارناپذیر است.

آیت الله شعبانی در پایان با تأکید بر لزوم نوآوری در برنامه‌های دهه فجر گفت: ستاد‌ها و کمیته‌ها باید برنامه‌های امسال را با پنج یا حتی ده سال گذشته مقایسه کنند؛ اینکه چه میزان نوآوری، ارتقای کیفیت و تفاوت ایجاد شده است، انجام صرف برنامه‌های تکراری کافی نیست و هر دستگاه، از جمله شهرداری، باید با حفظ اقدامات معمول، نوآوری‌های اثرگذار و متناسب با نیاز روز جامعه ارائه دهد.