پخش زنده
امروز: -
تولید فصلهای جدید مجموعههای خاطره انگیز تلویزیونی، از جمله فصل سوم «کارآگاه علوی» و تولید نمایش تلویزیونی ۱۰ نمایش برگزیده جشنوارههای مختلف، از جمله خبرهای «پشت صحنه»، است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تولید فصل سوم «کارآگاه علوی»، در شهرک تلویزیونی سینمایی ایران آغاز شده است. قرار است این رویکرد در سیما فیلم ادامه دار باشد.
مجموعه «ژنرال در سایه»، به زودی کلید میخورد. این مجموعه تلویزیونی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی تولید میشود.
پیش از این مجموعه «ترور»، با موضوع رشادتها و تاثیر سردار شهید در حفظ امنیت منطقه از سیما پخش شده است.
پیوند تئاتر و تلویزیون محکمتر می شود به همت مرکز سیمرغ سیما. تولید نمایشهای تلویزیونی با کیفیت از ابتدای تاسیس مرکز سیمرغ از رویکردهای این مرکز بوده است.
حدود ۱۰ نمایش برگزیده جشنوارههای مختلف کشور قرار است به نمایش تلویزیونی تبدیل شود.