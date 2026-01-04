خبر‌های «پشت صحنه»، یکشنبه ۱۴ دی

تولید فصل‌های جدید مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی، از جمله فصل سوم «کارآگاه علوی» و تولید نمایش تلویزیونی ۱۰ نمایش برگزیده جشنواره‌های مختلف، از جمله خبر‌های «پشت صحنه»، است.