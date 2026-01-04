پخش زنده
رئیس کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع گاز پارس جنوبی از تعمیر، ساخت و بومیسازی بیش از ۲ هزار و ۶۲۵ قطعه و تجهیز کلیدی در ۹ ماه امسال خبر داد و گفت: روند بومیسازی تجهیزات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کمال محمدی با تشریح توانمندیها و مأموریتهای کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات این مجتمع اظهار داشت: کارگاه مرکزی با اتکا به ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص، دانشمحور و برخوردار از مهارتهای فنی پیشرفته و همچنین بهرهمندی از تجهیزات و ماشینآلات مدرن، تاکنون خدمات گستردهای به تمامی پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه کرده است.
وی مأموریت اصلی این کارگاه را اجرای عملیات تعمیر، بازسازی و نوسازی مستمر قطعات، تجهیزات ثابت و دوار مطابق با درخواستهای ارسالی از واحدهای مختلف مجتمع عنوان کرد و افزود: انجام تعمیرات اضطراری ماشینآلات و تجهیزات فرآیندی، تولیدی و جانبی پالایشگاههای سیزدهگانه و تأسیسات مشترک مجتمع، در کنار اجرای کامل و بدون نقص تعمیرات اساسی برنامهریزیشده از نظر کمی و کیفی، از مهمترین مسئولیتهای این مجموعه به شمار میرود.
رئیس کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اولویتهای این کارگاه در سال جاری گفت: در حوزه منابع انسانی، ارتقای سطح تخصص و مهارت نیروهای فنی و طراحی و اجرای برنامههای انگیزشی و رفاهی برای حفظ و تقویت سرمایه انسانی متخصص از مهمترین راهبردهای در دستور کار است.
محمدی همچنین در حوزه فنی و عملیاتی خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان تعمیرات تجهیزات ارسالی از پالایشگاهها به کارگاه مرکزی، بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی عملکرد، بهصورت جدی دنبال میشود.
وی با اشاره به عملکرد کمی این مجموعه گفت: در ۹ ماه سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۶۲۵ قطعه و تجهیز کلیدی مورد نیاز پالایشگاههای پارس جنوبی در کارگاه مرکزی تعمیر، ساخت یا بومیسازی شده است که این دستاورد، بیانگر اراده، تخصص و توانمندی بالای کارکنان این مجموعه راهبردی است.
رئیس کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: روند ساخت و بومیسازی تجهیزات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته و این موضوع نقش مؤثری در افزایش پایداری تولید، کاهش وابستگی به خارج و صرفهجویی اقتصادی ایفا کرده است.
به گفته محمدی، مجموع قطعات و تجهیزات ساختهشده، تعمیرشده یا مهندسی معکوسشده در کارگاه مرکزی طی سه سال گذشته تاکنون از ۶ هزار و ۷۰ قطعه و تجهیز پالایشگاهی فراتر رفته است؛ آماری که جایگاه این کارگاه را بهعنوان یکی از بازوهای فنی و پشتیبانی کلیدی صنعت گاز کشور تثبیت میکند.