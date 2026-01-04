اعتکاف ریشه‌ای کهن در سنت‌های دینی دارد؛ در اسلام به عنوان یکی از آیین‌های عبادی شناخته می‌شود و در طول تاریخ، همواره به‌عنوان فرصتی برای خلوت با خداوند شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب‌هایی که برای مطالعه در زمان اعتکاف موثر است را به عنوان بسته پیشنهادی در ادامه با هم می خوانیم:

«اعتکاف ابرار»

این کتاب در مؤسسه فرهنگی دارالهدی تدوین و انتشارات خلق منتشر شده است. این کتاب شامل نه فصل است از جمله: اعتکاف در آیینه وحی، اعتکاف در سیره بزرگان، آداب و ادعیه اعتکاف، مناسبت‌های ایام‌البیض ماه رجب، بایسته‌های اعتکاف، احکام اعتکاف، مراقبت‌های پس از اعتکاف، مناجات و سوره‌های قرآنی عمل‌ام‌داوود می‌باشد

گزیدۀ کتاب:

مرحوم مقدس اردبیلی یکی ازاولیای الهی بود و وجود ســخاوتی مثال زدنی داشــت. حتی خوراک منزل خود را بین فقرا تقســیم میکرد و برای خود ســهمی مثل آنها برمیداشــت. در یک سال که چنین کرد، همسرش به او اعتراض کرد و با تندی به او گفت: تو اولاد خود را فقیرم یگذاری تا ناچار شوند از دیگران کمک بخواهند! ولی آن مرحوم چیزی نفرمود و برای اعتکاف به مسجد کوفه رفت و به دعا و مناجات پرداخت. روز دوم اعتکاف بو که شــخصی مقداری گندم و مقــداری آرد نرم به خانه آن مرحوم آورده و گفت: صاحب منزل اینها را برای شــما فرستاده و خودش در مسجد کوفه معتکف است.

«شکوه امر خدا»

کتاب شکوه امر خدا به قلم علیرضا پناهیان است که در بهار ۱۳۹۰ در دو بخش تنظیم شده است، نخست اقامه در خانه خدا و بخش دوم شکوه امر خدا می‌باشد.

گزیدۀ کتاب:

کجا باید ما توی سر این» من «بزنیم؟ تا بیاییم و بگوییم من میخواهم توی سر این من بزنم، یکدفعه میبینم» من «که هنوز حضور دارد! چگونه با حضور» من «از بین میرود؟ چاقو که دسته ی خودش را نمیبرد. اگر بگویم» من «دوست داشتم از آن قرآن بخوانم، این قرآن خواندن تو چقدر ارزش دارد؟! ببینم چی شده که قرآن خواندنت گرفته؟

«برای ظهورش معتکف شویم»

کتاب «برای ظهورش معتکف شویم» به قلم حجت الاسلام حسن محمودی است. این کتاب داستان نوجوانی است که پس از دیدن برنامه‌ای در تلویزیون تصمیم می‌گیرد تا به اعتکاف برود. در ضمن ان مسائلی راجع به شرایط اعتکاف، احکام اعتکاف و نیز مسائلی پیرامون توجّه به امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به زبانی ساده و داستانی بیان شده است. کتاب «برای ظهورش معتکف شویم» برای اولین بار در سال ۱۳۸۹به چاپ رسید که زمینه‌ای اشنایی با اعتکاف و تفکر درباره اهداف ان را برای نوجوانان فراهم کرد.

گزیدۀ کتاب: جمعه بود. من هم مثل همیشه از جمعه‌ها برای استراحت، استفاده می‌کردم. صدای مادرم از آشپزخانه، خواب را از چشم‌هایم دزدید. «بهروز! پا شو مادر چقدر می‌خوابی!» با دست‌های نشسته‌ام چشم هایم را مالیدم و به ساعت نگاه کردم. پنج دقیقه مانده به ده. با خودم گفتم این پنج دقیقه را هم بخوابم تا دقیق سر ساعت ده بیدار شوم که صدای مادرم اجازه همان پنج دقیقه را هم نداد. نشستم توی رختخواب. با صدای خیلی آرام به مادرم سلام کردم و ایشان از همان آشپزخانه جوابم را داد.

«سه روز برای او»

کتاب «سه روز برای او» به قلم حجت الاسلام حسن محمودی است. این اثر مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و حکایت‌ها و نکات معنوی و اخلاقی درباره اعتکاف و فرهنگ انتظار است. این اثر با بهرگیری از سخنان بزرگان تلاش می‌کند، توشه‌ای فکری و روحی برای معتکفان فراهم کند. این کتاب به پاکیزگی و آمادگی معنوی، ترک گناه و یاری امام پیوند مهدویت با سیره اهل‌بیت (ع) توسل، ختم قرآن و احکام همراهی با امام می‌پردازد. توصیه می‌شود این کتاب در حلقه‌های مطالعاتی خواننده شود.

گزیدۀ کتاب: آخر من اگر پروانه نبودم که گرد تو نمی‌گشتم! تو تنها خواهشی بر این دل بیمار! و عمر اگر می‌رود تنها حاصلش این است که لحظه‌ای با تو باشم و در هوایت بگریم! عزیز مصر وجود! به من بگو کجا جستجویت کنم! سر کدام رهگذر بنشینم! چشم به کدام راه بدوزم؟

از منظر دین اسلام، اعتکاف اقامت در مسجد برای مدت مشخص (دست‌کم سه روز) همراه با روزه است. اعتکاف زمان خاصی ندارد، اما بر اساس احادیث، بهترین زمان برای برگزاری ان دهه سوم ماه مبارک رمضان است. اعتکاف کردن در صورت نذر بر شخص واجب می‌گردد. انجام اعتکاف، احکام و اداب خاصی دارد که باید اجرا شود.