رئیس‌جمهور برزیل در واکنشی تند و بی‌سابقه به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، این اقدام را عبور از خط قرمز‌های غیرقابل قبول خواند و هشدار داد، واشنگتن با این بدعت خطرناک، جهان را به سوی هرج‌ومرج و حاکمیت قانون جنگل سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل در واکنش به تحولات جاری در مرز‌های شمالی کشورش، سکوت خود را شکست و با لحنی تند، تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور را به شدت محکوم کرد.

لولا دا سیلوا با هشدار نسبت به فروپاشی نظم بین‌المللی گفت: این تهاجم یک بدعت بسیار خطرناک است، وقتی حاکمیت ملی کشور‌ها به این سادگی نقض می‌شود و قوانین بین‌المللی نادیده گرفته می‌شوند، ما عملاً در حال حرکت به سوی هرج و مرج و بی‌ثباتی هستیم.

رئیس‌جمهور برزیل تصریح کرد: آمریکا با این کار جهان را به سمت "قانون جنگل" سوق می‌دهد؛ جایی که در آن قدرت نظامی کور، جایگزین عقلانیت، چند جانبه‌گرایی و دیپلماسی می‌شود.

رهبر چپ‌گرای برزیل، عملیات نظامی آمریکا را یادآور خاطرات تلخ تاریخی توصیف کرد و افزود: آنچه امروز در کاراکاس رخ داد، یادآور دوران سیاه مداخلات استعماری و کودتا‌های نظامی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب است، این اقدامات نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه صلح و ثبات کل منطقه را به طور جدی با تهدید مواجه می‌سازد.

لولا دا سیلوا در پایان با تأکید بر موضع ثابت برزیل در مخالفت با توسل به زور، از سازمان ملل متحد خواست تا در برابر این قانون‌شکنی آشکار منفعل نماند و پاسخی قاطع به این اقدام تجاوزکارانه بدهد.

وی خاطرنشان کرد: برزیل همچنان معتقد است که تنها مسیر حل بحران‌ها، بازگشت به میز گفت‌و‌گو و همکاری‌های بین‌المللی است، نه لشکرکشی و آدم‌ربایی.