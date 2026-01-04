به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان کشورمان از فردا دوشنبه (۱۵ دی‌) در سالن احمد ناطق نوری مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می شود و تا ۲۹ دی ادامه دارد.

این اردو با حضور بوکسور‌های مدال‌آور رقابت‌های اخیر و با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو در اوزان مختلف به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مبین محمدنژاد (آذربایجان غربی)، آرشام حسنی (مازندران)، مهدی پرویزی (آذربایجان شرقی)

۵۵ کیلوگرم: مهیاد صمدپور (قزوین)، مهدی کاظمی (خوزستان)، نیما بیات (تهران)

۶۰ کیلوگرم: محمدامین کریمی (کرمانشاه)، رضا فضلی (خوزستان)، سامان شالیاری (همدان)، دانیال شه‌بخش (سیستان)

۶۵ کیلوگرم: مهدی امیری‌ظفر (کرمانشاه)، سارو کاسان‌زانی (کردستان)، امیرحسین دولتی (گیلان)، علی حبیبی‌نژاد (مشهد)

۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه (مازندران)، محمد پارسا حسن‌خانی (کرمانشاه)، سینا حسن‌پور (آذربایجان غربی)

۷۵ کیلوگرم: عباس نایمی (کهگیلویه و بویراحمد)، ماردین فریدونی (کرمانشاه)، محمد نورانی (مشهد)

۸۰ کیلوگرم: سهیل نیکزاد (آذربایجان غربی)، هیربد اسلامی (کرمان)

۸۵ کیلوگرم: علی فتحی (تهران)، نیما بهادر بیرانوند (لرستان)، محمد قاطع (خوزستان)، سام استکی (اصفهان)

۹۰ کیلوگرم: آروین شاهبانی (هرمزگان)، هادی محمدنژاد (اردبیل)، سیدعلی صدری (تهران)، پارسا ناجی (کرمانشاه)

۹۰+ کیلوگرم: امیر ملک‌خطابی (کرمانشاه)، عباس گرشاسبی (بوشهر)، امیر اسماعیلی (آذربایجان غربی)، حسین میراحمدی (چهارمحال و بختیاری)

همایون امیری هدایت تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان را برعهده دارد. سید محمدرضا قارونی، جمال صنعتی، احمد بحری، مسعود شیبانی، سجاد محمدپور به عنوان مربیان تیم ملی بزرگسالان و انوشیروان نوریان نیز به عنوان مشاور فنی کنار تیم حضور دارند.