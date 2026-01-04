به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، از آغاز وعده رئیس‌ جمهور پزشکیان برای اجرای عدالت در توزیع یارانه خبر داد.

متن پیام معاون اجرایی رئیس جمهور به این شرح است:

«در روز میلاد حضرت علی علیه‌السلام، وعده رئیس‌ جمهور پزشکیان در اجرای عدالت در توزیع یارانه شروع شد.

دولت، یارانه کالا‌های اساسی را به جای روش ناعادلانه و مفسده برانگیز قبل، مستقیم به دست آحاد مردم می‌رساند.

دکتر پزشکیان برای اجرای عدالت آماده است تا وارد میدان مین مبارزه با رانت شود.»