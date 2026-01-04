ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت: میزان صادرات از گمرکات این استان نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛خالد جنگجو افزود: صادرات انجام‌شده از گمرکات آذربایجان‌غربی شامل کالاهای تولیدی استان و همچنین محصولات سایر نقاط کشور است که از طریق این مبادی صادر می‌شود.

به گفته وی در مجموع پنج میلیون و ۲۹۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار از گمرکات آذربایجان‌غربی صادر شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی یادآوری کرد: از این میزان، ۲ میلیون و ۴۸ هزار تن مربوط به صادرات سایر استان‌ها از طریق گمرکات آذربایجان‌غربی بوده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۲ درصد افزایش و از نظر ارزش یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به صادرات خود استان گفت: امسال بیش از سه میلیون و ۲۴۲ هزار تن کالای تولیدی آذربایجان‌غربی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار صادر شده است؛ در حالی که سال گذشته این میزان ۲ میلیون و ۳۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار بود.

جنگجو همچنین درباره واردات توضیح داد: طی امسال ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۶۱ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۳ درصد و از نظر ارزش ۶ درصد کاهش داشته است.