‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای جزئیات سیاست جدید ارزی برای کالاهای اساسی را تشریح کرد. بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، از این پس تأمین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی با اولویت عرضه، از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که با وجود اختصاص منابع ارزی قابل‌توجه در سال‌های گذشته، مشکلاتی نظیر نوسان در تخصیص، عدم تحقق قیمت‌های هدف و تأثیرپذیری نهاده‌ها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختاری و حذف وابستگی قیمت‌ها به رویه‌های ناپایدار ارزی را دوچندان می‌کرد.

طبق سازوکار جدید، علاوه بر ساماندهی مسیرهای تأمین ارز، به برخی نهادها و شرکت‌ها اجازه داده شده تا بدون قرارگیری در صف‌های طولانی، منابع ارزی خود را مستقیماً صرف واردات کالاهای اساسی کنند.

دولت تصریح کرده است که اجرای این سیاست از دی‌ماه آغاز شده و تغییرات احتمالی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی، مدیریت‌شده و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد تا از شوک‌های ناگهانی به بازار جلوگیری شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، به‌طور کامل به مردم بازگردد.

قیمت دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز ۱۴ دی ماه، ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود.