به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای شهر اصفهان صبح امروز در نطق پیش از دستور دویست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تنها مسیر برون‌رفت اصفهان از چالش‌هایی زیست محیطی همچون آلودگی، کم‌آبی و فرونشست زمین است.

محمد نورصالحی افزود: در سال‌های گذشته شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم که نمونه بارزآن، پرتاب هم‌زمان سه ماهواره به فضاست به همت جوانان کشوربدون اتکا به آموزش‌ای خارجی و صرفاً با دانش به‌دست‌آمده در مدارس و دانشگاه‌های داخلی است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه‌ای در اصفهان گفت: بر اساس آمار، استان اصفهان با داشتن حدود ۵/۵ درصد جمعیت کشور، نزدیک به ۱۰ درصد نخبگان علمی، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان را در خود جای داده است.

بگفته وی این ظرفیت نشان می‌دهد اصفهان توان آن را دارد که به قطب شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تبدیل شود وشورای اسلامی شهر از دست‌اندرکاران تدوین طرح جامع شهری خواسته است پیش‌بینی مناطق ویژه توسعه فناوری و ارائه تسهیلات بیشتر برای فعالیت این شرکت‌ها در برنامه‌های آینده لحاظ شود.