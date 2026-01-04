پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی: صدای مخاطب باید بهصورت دقیق و امانتدارانه در تصمیمهای رسانه ملی شنیده شود تا برنامهها به اثربخشی مطلوب برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در جلسه با پژوهشگران و پرسشگران این مرکز، پژوهش و نظرسنجی را از ارکان اصلی ارتقای کیفی برنامههای رسانهای دانست و گفت: رسانهای که بدون پشتوانه پژوهش، بدون استفاده از نظرات مخاطبان و بدون شناخت درست از نیازها و سلایق آنان اقدام به تولید محتوا کند، نمیتواند در مسیر اثرگذاری موفق باشد.
آینهدار افزود: در صدا و سیما به هر دو حوزه پژوهش و افکارسنجی توجه ویژهای شده و تلاش میشود پژوهشها به سمت موضوعات کاربردی و مسئلهمحور سوق پیدا کند، بهگونهای که این حوزه در هیچ شرایطی خود را بینیاز از نظارت و قضاوت مردم نمیداند.
وی با تأکید بر اهمیت امانتداری در ثبت نظرات مخاطبان، از پژوهشگران و پرسشگران خواست نهایت دقت و تعهد را در انجام مأموریتهای خود داشته باشند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: نتایج پژوهشها مبنای تصمیمگیریهای مهم در حوزه تولید و سیاستگذاری رسانه است و باید آنچه مخاطب میگوید، دقیق و بدون دخل و تصرف ثبت و منتقل شود.
آینهدار با اشاره به تلاش، جدیت و عملکرد موفق مجموعه پژوهش صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: همین رویکرد حرفهای و نتیجهمحور سبب شد تا عربی، مدیر پژوهش صدا و سیمای خراسان جنوبی، بهعنوان مدیر برتر پژوهشی کشور مورد تجلیل قرار گیرد که این موفقیت، حاصل کار تیمی و توجه به پژوهشهای کاربردی است.
مدیر پژوهش صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه پژوهشگران و پرسشگران در خط مقدم شناخت مخاطبان رسانه ملی قرار دارند، گفت: شما پل ارتباطی میان نظرات مردم و تصمیمگیران رسانه هستید و نقش مهمی در ارتقای برنامهسازی ایفا میکنید.
عربی با تأکید بر لزوم دقت، تعهد و پشتکار در اجرای طرحهای پژوهشی افزود: هرچه نتایج افکارسنجیها به واقعیتهای کف میدان نزدیکتر باشد، تصمیمسازیها دقیقتر و برنامهها اثربخشتر خواهد بود.
همچنین در این جلسه، از تلاشها و زحمات پرسشگران حوزه افکارسنجی مخاطبان صدا و سیمای خراسان جنوبی قدردانی شد.