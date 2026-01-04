پخش زنده
فرمانده دانشکده بینالملل دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: شهید سلیمانی بهعنوان علمدار مقاومت، باعث شکست طرحهای آمریکا و دنبالهروهایش در منطقه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار مرادیان با تجلیل از شخصیت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: این شهید بزرگوار، مصداق کامل آیه شریفه «أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» بود. حاج قاسم با دشمنان، بهویژه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با شجاعت و قاطعیت برخورد میکرد؛ اما نسبت به مردم، دوستان و خانوادههای شهدا مهربان و دلسوز بود.
وی شهید سلیمانی را نماد اخلاص در عمل و توکل به خدا دانست و افزود: حاج قاسم با توکل بر خدا، تهدیدها را به فرصت تبدیل میکرد و یقین داشت که نصر خداوند متعال حتمی است. ایشان را میتوان احیاگر مقاومت در منطقه و الگوی نه گفتن به خواستههای نظام سلطه دانست.
فرمانده دانشکده بینالملل دانشگاه عالی دفاع ملی شهید سلیمانی را علمدار مقاومت توصیف و خاطرنشان کرد: ایجاد و نهادینهسازی ارتشهای اسلامی از شامات تا یمن، از ابتکارات حاج قاسم بود که با هدف مقابله با استکبار انجام و باعث شکست طرحهای آمریکا و دنبالهروهایش در دو دهه گذشته شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی گفت: معماری مقاومت به رهبری حاج قاسم، ابهت ابرقدرتی آمریکا را به چالش کشید و چهار مؤلفه قدرت آن یعنی قدرت اجبار (قدرت سخت و نظامی)، اجماعسازی، اقناعسازی و مهار را تضعیف کرد. این موضوع، کینه استکبار و رژیم صهیونیستی را برانگیخت.
سردار مرادیان با اشاره به اذعان مقامات آمریکایی به اهمیت اقدامات راهبردی شهید سلیمانی، تصریح کرد: ترور این شخصیت از دید دشمن، به معنای ضربه زدن به استراتژی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی همچنین به نقش محوری شهید سلیمانی در مبارزه با داعش اشاره و عنوان کرد: حاج قاسم با درک صحیح از خطر و تهدید این گروه تروریستی برای منطقه و بهخصوص ایران، وارد معرکه شد، ابتکار عمل را به دست گرفت و در مدت حدود سه سال، به هیمنه این خلافت منحوس پایان داد. این توطئه آمریکا برای ایجاد ناامنی در کشورهای اسلامی و با هدف هرج ومرج وناامنی در بلاد مسلمین و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونی طراحی شده بود که توسط مقاومت خنثی شد و این تهدید مهم و پیچیده نیز به شکست انجامید.
فرمانده دانشکده بینالملل دانشگاه عالی دفاع ملی ولایتمداری و تبعیت محض شهید سلیمانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) را الگویی برای جوانان برشمرد و افزود: امروز شاهد تداوم این مسیر در مقاومت، بهویژه پس از عملیات طوفانالاقصی هستیم که باعث منفورترشدن رژیم صهیونیستی در جهان و افول جایگاه آمریکا شده است.
سردار مرادیان گفت: مکتب شهید سلیمانی با استبکارستیزی، ظلمستیزی، عدالتخواهی، دفاع از مظلومان و شهادتطلبی با سیره امام حسین علیهالسلام عجین شده است؛ بنابراین چنین الگوی بزرگی را پاس میداریم و با شهدا عهد میبندیم که این راه را تا سپردن پرچم به صاحب اصلی آن، حضرت بقیهالله الاعظم (عج)، ادامه دهیم.