بیش از ۷ هزارو ۶۰۰ کیلومتر باند جادهای در استان چهارمحال و بختیاری برفروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اشاره به فعالیتهای شبانه روزی در محورهای استان، گفت: در این مدت ۴ هزار و ۶۷ تن شن و نمک برای ایمنسازی جادهها استفاده شد.
سعید خدابخشی از امدادرسانی به ۶۵۸ خودرو گرفتار در برف و اسکان موقت ۱۱۷ نفر در راهدارخانههای این استان خبر داد.
وی به ریزشبرداری در ۵۸ مقطع جادهای طی ۱۱۵ مرتبه اشاره کرد و افزود: تمام محورهای استان باز و تردد در آنها به صورت عادی و روان برقرار است.