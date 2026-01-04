به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به فعالیت‌های شبانه روزی در محور‌های استان، گفت: در این مدت ۴ هزار و ۶۷ تن شن و نمک برای ایمن‌سازی جاده‌ها استفاده شد.

سعید خدابخشی از امدادرسانی به ۶۵۸ خودرو گرفتار در برف و اسکان موقت ۱۱۷ نفر در راهدارخانه‌های این استان خبر داد.

وی به ریزش‌برداری در ۵۸ مقطع جاده‌ای طی ۱۱۵ مرتبه اشاره کرد و افزود: تمام محور‌های استان باز و تردد در آنها به صورت عادی و روان برقرار است.