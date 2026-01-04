پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اعلام کرد: در شبانهروز گذشته و همزمان با بارشهای مستمر برف در استان، مسیر ارتباطی ۲۲۰ روستا به طول حدود یکهزار کیلومتر برفروبی و راه دسترسی ۱۶ روستای دیگر نیز بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری افزود: علاوه بر راههای روستایی، نیروهای راهداری استان با حضور ۲۸۸ راهدار و بهکارگیری ۱۷۸ دستگاه انواع ماشینآلات، حدود یکهزار و ۲۰۰ تن شن و ماسه مصرف کرده و عملیات برفروبی ۶۴۶ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را نیز انجام دادند.
وی با اشاره به باز بودن تمامی محورهای اصلی و فرعی استان، خاطرنشان کرد: در محورهای کوهستانی تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان تردد وجود دارد اما با وجود برودت هوا و یخبندان، تلاش راهداران سبب شده است تردد در مسیرهای اصلی استان روان و بدون مشکل انجام شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی با بیان اینکه طی این مدت ۲۱۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف نیز توسط راهداران استان امدادرسانی و رهاسازی شده است، ادامه داد: هماکنون تردد در محورهای تکاب – ایرانخواه، بوکان – مهاباد، گردنه زمزیران و سایر گردنههای برفگیر استان تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است. همچنین محور «مایینبلاغ» نیز با تلاش راهداران بازگشایی شده است.
وی با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر تداوم کاهش دما، یخبندان و کولاک در برخی مسیرها، گفت: راهداران استان در آمادهباش کامل هستند تا از ایجاد هرگونه انسداد در محورهای مواصلاتی جلوگیری شود و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته باشد تا هیچ گونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.
شکری از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از انجام سفرهای غیرضروری در زمان بارش برف خودداری کنند و در صورت ضرورت، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیرچرخ مجهز کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت جادهها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.