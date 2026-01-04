به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما جلسات این هفته نمایندگان در روز‌های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و دستور کار این هفته نمایندگان مجلس به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون (مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد) در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:

طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون عمران:

طرح اصلاح­ موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی:

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقو قی:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برا‌ی تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن:

اصلاح لایحه قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی:

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

گزارش کمیسیون اقتصادی:

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها:

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ا یران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون رو سیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

سوال های­ آقای سید نجیب حسینی نماینده محترم مینودشت، گالیکش.

کالله و مراوه تپه دو فقره از وزیر­­امور اقتصاد‌ی و دارایی

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسـط رئـیس­ ­دیـوان­ محاسبات کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون عمران:

لایحه تصویب معاهده کنوانسیون­ ­سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور