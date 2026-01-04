در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم که رئیس جمهور فاسد و جنایتکار آمریکا و مقامات خونخوار رژیم صهیونی با دعوت به ایجاد آشوب و ناامنی در کشور عزیزمان به دنبال سوء استفاده از مطالبات بر حق مردم در خصوص ایجاد ثبات اقتصادی هستند.

دشمنان ایران اسلامی به ویژه شیطان بزرگ و رژیم صهیونی خبیث که متحمل شکست ذلت بار در جنگ ۱۲ روزه شده‌اند، همچون گرگ‌های وحشی زوزه کشان با توسل به جنگ ترکیبی و استفاده از ابزار‌های نوین جنگ شناختی، عملیات روانی و روایت‌سازی در پی بازتولید فتنه و آشوب هستند تا به زعم باطل خود، بخشی از خفت خود را جبران کنند.

بصیرت، انسجام و اتحاد مقدس ملت ایران همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه و نیز فتنه‌های قبلی، دشمن خبیث را ناکام گذاشت، این بار نیز که صحنه گردانی دشمنان قسم خورده ملت ایران هویدا گردیده، نقشه دشمن را نقش بر آب خواهد کرد.

بی تردید بیش از هر زمان دیگر، اتحاد و هم‌صدایی مردم، مسئولان و نخبگان برای صیانت از امنیت و پیشرفت کشور ضرورت دارد؛ لذا با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولین در قوای سه گانه برای خشکاندن ریشه‌های فساد اقتصادی و حل مشکلات و معضلات اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار، آمادگی همه جانبه خود را برای کمک به نظام حکمرانی برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی اعلام می‌داریم.

ما دانشگاهیان معتقدیم که حل مشکلات اقتصادی، راهکاری جز تکیه بر ظرفیت‌های درونی و نقش دهی به آحاد مردم و اجرایی کردن همه جانبه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد و لذا اکنون که لایحه برنامه بودجه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ضرورت توجه بیش از پیش به این موارد و اجتناب از تصمیمات مغایر با آن در حوزه اقتصاد را گوشزد می‌نماییم.

در پایان برخود فرض می‌دانیم تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از بصیرت، مقاومت، وحدت و بردباری انقلابی و مثال زدنی آحاد مردم عزیز اعلام داشته و در این مسیر پر عزت، با دل سپردن به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراه با ملت شریف ایران تمام همت خود را در پیشرفت همه جانبه میهن اسلامی مصروف می‌داریم.

والسلام علی عبادالله الصالحین