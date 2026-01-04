به گزارش خبرگزاري صدا و سیمای مرکز کرمان علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در جریان سفر به استان کرمان، به همراه هیئتی از مسئولان این سازمان و با حضور فریدون کشیتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمان‌های والای شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این آیین معنوی، حاضران با قرائت زیارت عاشورا، فاتحه‌خوانی و نثار گل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها و همرزمان شهیدش، بر تداوم راه شهدا، پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم تأکید کردند.

این مراسم، جلوه‌ای روشن از تعهد خادمان عدالت به صیانت از آرمان‌های بلند شهدا و ادامه مسیر پرافتخار آنان در تحقق عدالت، سلامت اداری و خدمت‌رسانی مسئولانه به مردم بود؛ مسیری که الهام‌گرفته از مکتب مقاومت و اخلاص شهید حاج قاسم سلیمانی است