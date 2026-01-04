بر اساس اعلام رسمی، خانوار‌های مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند از ۲۰ دی‌ماه و طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، خرید اعتباری خود را از فروشگاه‌ها آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اولین مرحله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از ۲۰ دی‌ماه آغاز می‌شود و خانوار‌ها می‌توانند بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، از اعتبار تخصیص‌یافته ماه نخست برای خرید کالا‌های اساسی استفاده کنند.

طبق اعلام مسئولان، زمان دقیق مراجعه هر خانوار از طریق پیامک به سرپرست خانوار اطلاع‌رسانی خواهد شد و مشمولان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های تعیین‌شده، خرید خود را انجام دهند.

کالا‌های مشمول طرح کالابرگ شامل شیر، پنیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماست، تخم‌مرغ، ماکارونی، برنج، روغن مایع، قند، شکر و انواع حبوبات است.

این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و تسهیل دسترسی به کالا‌های اساسی اجرایی می‌شود.