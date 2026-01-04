۱۳ طرح علمی در سه محور اصلی توسعه و مدیریت آبزی‌پروری، مدیریت پایدار صید و حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ارتقای فرآوری و تولید محصولات با ارزش در چابهار سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور چابهار، گفت: این طرح‌های تحقیقاتی در حوزه‌های تُن‌ماهیان، آبزیان غیرمعمول خوراکی، جلبک‌های دریایی، لابستر، میگو و ماهیان دریایی در حال اجراست و با همکاری پژوهشگران مقیم چابهار، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های شیلاتی سایر استان‌ها پیش می‌رود.

اشکان اژدری، افزود: مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور چابهار دارای پنج آزمایشگاه کددار عضو شبکه آزمایشگاهی راهبردی ریاست جمهوری، واحد تولید نشاء جلبک‌های دریایی و واحد تحقیقات آبزی‌پروری دریایی است.

وی ادامه داد: آزمایشگاه فیزیک و شیمی آب، علاوه‌بر ارتقا به سطح توانمند، از سوی محیط زیست استان معتبرسازی شده و خدمات آن به صنایع و نهاد‌های دولتی ارائه می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور چابهار درباره موزه آبزیان نیز گفت: این مجموعه شامل نمونه‌های تاریخی و نادر مانند اره‌ماهی و گونه‌های اقتصادی ماهیان تجاری است و علاوه‌بر نمایش، بانک اطلاعاتی شیلاتی محسوب می‌شود.