پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور در بازدید از شهرک مسکونی فراجا بر ضرورت توسعه زیرساختهای خدماتی، آموزشی و بهداشتی متناسب با جمعیت ساکن تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در بازدید از شهرک مسکونی فراجا (شهرک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه) با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای خدماتی، آموزشی و بهداشتی متناسب با جمعیت ساکن، اجرای بیتبعیض عدالت را اساس اعتماد عمومی و پایدارسازی جامعه دانست و گفت: ملتی که بر عدالت و وحدت تکیه دارد، در برابر فشارها و تهدیدها هیچگاه به زانو درنخواهد آمد.