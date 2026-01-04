به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و بر اساس جدیدترین اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد وسایل نقلیه در آزادراه قزوین - کرج - تهران در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، با ترافیک سنگین مواجه است.

همچنین، برخی از مقاطع محور شهریار - تهران نیز در ساعات اوج صبحگاهی، شاهد حجم بالای خودروها و کندی حرکت است.

وضعیت محورهای شمالی:

بر پایه این گزارش، وضعیت ترافیکی در سایر محورهای اصلی کشور عادی و روان گزارش شده است. تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت روان بوده و تمامی این محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی از جمله بارش یا مه هستند.

محورهای مسدود:

گفتنی است با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی و بارش سنگین برف در ارتفاعات، سه محور کوهستانی و مهم کشور تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده‌اند. این محورها شامل:

مریوان - سقز پونل - خلخال خوانسار - بوئین میاندشت

مسافرین و رانندگان محترم می‌توانند پیش از آغاز سفر از طریق شماره‌های اعلام‌شده، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها مطلع شوند.