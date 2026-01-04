دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از مخالفت این شورا با تغییر کاربری ۳۰ هکتار اراضی واقع در محدوده بزرگراه شهید لشگری و تقاطع آزادگان به کاربری مسکونی و خدماتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، از بررسی مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران در خصوص اراضی غرب پایتخت خبر داد.

به گفته کاظمیان، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص تغییر کاربری ۳۰ هکتار اراضی واقع در بزرگراه شهید لشگری و تقاطع آزادگان مغایر طرح جامع تشخیص داده شد.

وی افزود: این اراضی بر اساس ضوابط قانونی و پهنه مصوب، مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی هستند.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: شورا به استناد صراحت قانون با استقرار کاربری مسکونی در این محدوده مخالفت کرد.

کاظمیان با اشاره به سابقه فضای سبز و پوشش انبوه درختان این اراضی، آن را سرمایه زیستی شهر تهران دانست.

وی افزود: مقرر شد طرح جایگزین در قالب مجموعه فرهنگی، تجاری، اداری و خدماتی با غلبه فرهنگی تهیه شود.

به گفته وی، این طرح باید با حداکثر ۱۵ درصد سطح اشغال و ۳۰ درصد تراکم ساختمانی و با حفظ درختان موجود اجرا شود.

کاظمیان خاطرنشان کرد: هرگونه توافق جدید با شهرداری که منجر به کاهش فضای سبز شود، مستلزم بررسی مجدد در کمیسیون ماده ۵ و شورای‌عالی خواهد بود.