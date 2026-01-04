پس از بارش شدید برف چند روز گذشته در خوانسار، تمام محور‌های مواصلاتی شهری و بین شهری بازگشایی و بیش از هزار تُن برف از سطح معابر جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس جمعیت هلال احمر خوانسارگفت: با بارش‌های شدید برف در چند روز اخیر در خوانسار با تلاش نجات گران هلال احمر به ۱۱ مورد حادثه جاده‌ای نیز امداد رسانی شد.

محمد عسگری افزود: خوانسار دارای دو پایگاه امداد نجات تیدجان و باغکل است و مسافران در راه مانده علاوه بر این دو پایگاه در امام زاده احمد علیه السلام شهرستان نیز اسکان یافتند.

رییس اداره برق خوانسار نیز گفت: بیش از ۷۰ مورد حادثه با ۴ گروه اجرایی فعال در طول بارش‌ها مرتفع و شبکه فعال شد

فرهاد بلابادی افزود: بیشترین حوادث شکستن درختان برروی سیم‌های برق و اتصال آنها بود.

محسن جاپلقی شهردار خوانسار هم گفت: در بارش‌های برف چند روز اخیر ۳۰ گروه برف روبی و شن و ماسه ریزی شامل ۱۲۰ نفر تمام وقت خدمت رسانی کردند.

حمیدرضا حسابی رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوانسار نیز گفت: در حال حاضر با تلاش راهداران محور‌های مواصلاتی پاکسازی و رفت و آمد در آنها در جریان دارد.