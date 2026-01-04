پخش زنده
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای معاونت صدا در هفته گذشته:
رادیو ایران: پوشش زنده پرتاب ماهواره از سازمان فضایی ایران در برنامه «بر مدار افتخار».
رادیو گفتوگو: پوشش مراسم اعتکاف از حرم مطهر رضوی.
رادیو نمایش: پخش مجموعه نمایشیِ «جَنگ سکوت» با موضوع زندگی مرحوم سید علی اکبر ابوترابی.
ورزش بانوان: بررسی نقش پدران در موفقیت دختران ورزشکار در برنامه «قهرمان من».
رادیو صبا: گفت و گوی طنز با هنرمندان و ورزشکاران در برنامه «این جوریاس».
رادیو پیام: پخش برنامه «پیام امیر» با موضوع سخنان امیرالمومنین (ع) در نهجالبلاغه.
رادیو اقتصاد: برگزاری نشست «حکمرانی آب» و بررسی ابعاد اقتصادی بحران آب.
ایرانصدا: انتشار کتاب گویای «آرام باش بیاعصاب» با موضوع آرامش ذهن.
رادیو ورزش: تجلیل از پدران شهدای ورزشکار در برنامه «پدر پهلوان».
رادیو تهران: بررسی موسیقی اقوام ایرانی در برنامه «چراغ موسیقی».
رادیو فرهنگ: اهدای جایزه سیمرغ صدا به گوینده برنامه «ققنوس».
رادیو جوان: پاسخگویی کارشناسان حوزه خودرو به پرسشهای مخاطبان در برنامه «پیکان جوانان».
رادیو آوا: یادبود شهدای دفاع مقدس در برنامه «آوای شهیدان».
رادیو مقاومت: توجه به نقش آفرینی نسل نو در آینده سازی ایران مقتدر در برنامه «نوجان ایران».
رادیو سلامت: آموزش روشهای پیشگیری از سکتههای قلبی و مغزی در برنامه «اینجا طبیب».
رادیو قرآن: پخش برنامه «طلوع نور» با موضوع تحلیل سبک تلاوت قاریان برجسته جهان اسلام.