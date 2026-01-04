پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از پایان اردوی جهادی دندانپزشکی قرارگاه جهادی امام علی (ع) در شهرستان بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ الهی راد با بیان اینکه این اردوی جهادی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد، افزود: این اردو از دهم تا سیزدهم دیماه به مدت چهار روز در محل دانشکده دندانپزشکی شهرستان بجنورد برگزار شد و خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ارائه شد.
الهیراد افزود: در این اردوی جهادی، ۷۲ نفر از پزشکان، دستیاران، پرستاران و کادر درمان حضور داشتند و در مجموع یکهزار و ۵۹۳ خدمت متنوع دندانپزشکی به مددجویان ارائه شد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به ارزش ریالی خدمات ارائه شده گفت: ارزش این خدمات افزون بر ۷ میلیارد تومان برآورد میشود که شامل ۸۶۵ مورد ترمیم دندان، ۵۷۴ مورد کشیدن دندان، ۹۳ مورد عصبکشی، ۳۶ مورد جرمگیری و سایر خدمات تخصصی دندانپزشکی بوده است.
وی با اشاره به رضایتمندی بالای مددجویان از این اردوی جهادی اظهار کرد: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، رضایت قابل توجهی از کیفیت و نحوه ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی داشتند و این خدمات نقش مؤثری در کاهش دغدغههای درمانی و ارتقای سلامت دهان و دندان خانوادههای نیازمند ایفا کرد.
برگزاری اردوهای جهادی درمانی، گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح سلامت مددجویان و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است و کمیته امداد از توسعه اینگونه همکاریها حمایت میکند.