پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان در ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن با تأکید بر نقش راهبردی آمار در مدیریت و برنامهریزی، گفت: دسترسی به دادههای دقیق و بهروز، پیشنیاز تصمیمگیریهای درست است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن گیلان در سالن شهید انصاری استانداری، با اشاره به اهمیت اتکای مدیران به اطلاعات آماری دقیق گفت: امروز هیچ تصمیم پایداری بدون پشتوانه داده و آمار قابل اتکا نیست و هرچه کیفیت دادهها بالاتر باشد، ضریب موفقیت سیاستگذاریها نیز افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه آمار دقیق، مسیر مدیریت را شفاف میکند، افزود: در حوزههای مختلف از جمله تأمین و توزیع کالاهای اساسی، زمانی میتوان تصمیم درست گرفت که تصویر روشنی از وضعیت موجود داشته باشیم و این تصویر تنها از مسیر آمار صحیح و منسجم به دست میآید.
استاندار گیلان با اشاره به اجرای سرشماری نفوس و مسکن در استان گفت: در سرشماری جدید، روشهای نوین مورد استفاده قرار گرفته و فرآیند جمعآوری اطلاعات بهصورت ترکیبی از مراجعه حضوری و خوداظهاری انجام شده است؛ بهطوری که در ۱۴ مقطع زمانی و ۷۰ نقطه اجرایی، اطلاعات حدود ۹۷ هزار خانوار ثبت و جمعآوری شده است.
هادی حقشناس با تأکید بر اهمیت توجه به تحولات جمعیتی گفت: تغییرات جمعیتی معمولاً بهصورت تدریجی رخ میدهد، اما اگر این تغییرات بهدرستی رصد نشود، میتواند در بلندمدت چالشهای جدی ایجاد کند؛ از اینرو سرشماری نفوس و مسکن ابزاری حیاتی برای شناخت دقیق وضعیت جمعیت و برنامهریزی متناسب با آن است.
وی نقش دادههای آماری را در مدیریت کلان کشور بسیار تعیینکننده دانست و افزود: همانگونه که در حوزه پزشکی بدون آزمایش و داده نمیتوان تشخیص صحیح داد، در مدیریت نیز بدون آمار دقیق، امکان تصمیمگیری مؤثر وجود ندارد و آمار، مبنای نگارش نسخه درست برای توسعه استان است.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه آمار سرشماری هر ۱۰ سال یکبار مبنای تصمیمسازیهای کلان قرار میگیرد، گفت: دقت در جمعآوری دادهها اهمیت بالایی دارد، چرا که این اطلاعات تا یک دهه مسیر سیاستگذاریها را مشخص میکند و هرچه این دادهها دقیقتر باشد، نتایج حاصل نیز اثربخشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه سرشماری فعلی ماهیتی آزمایشی دارد، گفت: این مرحله فرصت مناسبی برای تمرین، اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت دادههاست تا در سرشماری نهایی سال آینده، اطلاعاتی دقیق، قابل اتکا و پشتیبان تصمیمگیریهای آینده کشور فراهم شود.