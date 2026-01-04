به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مأموران یگان حفاظت پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان در جریان گشت و کنترل شبانه و طی همکاری با جوامع محلی موفق به شناسایی و دستگیری هشت صیاد متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو شدند.

جسور افزود: از متخلفین دو عدد قایق بادی و بیش از ۱۰ مورد ادوات صیادی غیر مجاز از جمله تور صیادی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان میاندوآب تأکید کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی نسبت به گشت، پایش و کنترل زیستگاه‌های طبیعی اقدام می‌کنند و با هرگونه تخلف در حوزه صید و صیادی، مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.