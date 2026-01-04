پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از دستگیری هشت نفر صیاد متخلف در منطقه محافظت شده تالاب نوروزلو توسط مأموران یگان حفاظت این اداره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مأموران یگان حفاظت پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان در جریان گشت و کنترل شبانه و طی همکاری با جوامع محلی موفق به شناسایی و دستگیری هشت صیاد متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو شدند.
جسور افزود: از متخلفین دو عدد قایق بادی و بیش از ۱۰ مورد ادوات صیادی غیر مجاز از جمله تور صیادی کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان میاندوآب تأکید کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره بهصورت مستمر و شبانهروزی نسبت به گشت، پایش و کنترل زیستگاههای طبیعی اقدام میکنند و با هرگونه تخلف در حوزه صید و صیادی، مطابق قوانین و مقررات زیستمحیطی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.