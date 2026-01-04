

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: توسعه گلخانه‌ها علاوه بر افزایش تولید و بهره‌وری، موجب صرفه‌جویی در مصرف آب، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای درآمد کشاورزان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نامدار صیای با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه ی بروجرد در ساخت و توسعه ی کشت‌های گلخانه‌ای گفت:شرایط اقلیمی مناسب، توان تولیدی و نیروی انسانی توانمند، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد برای گسترش کشت‌های گلخانه‌ای تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های کشاورزی را مردم و بهره‌برداران انجام می‌ دهند و کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان اصلی‌ترین نقش را در تأمین امنیت غذایی جامعه بر عهده دارند.

صیادی گفت:تأمین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند تولید در اولویت جهاد کشاورزی قرار دارد تا بستر لازم برای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری فراهم شود.





وی امنیت غذایی را یکی از ارکان اساسی امنیت ملی دانست و گفت: تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مستمر از بخش کشاورزی و مشارکت فعال مردم است.