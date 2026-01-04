به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:

الجزیره ۰ - ۳ شباب الاهلی

در تیم شباب الاهلی سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش تا دقیقه ۷۱ بازی کرد و مرصاد سیفی مدافع ایرانی از دقیقه ۸۲ به میدان آمد. سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی به علت مصدومیت غایب بود.

البطائح ۰ - ۱ دباالفجیره

هدایت تیم البطائح را فرهاد مجیدی مربی ایرانی بر عهده دارد.

عجمان ۰ - ۱ اتحاد کلبا

در تیم اتحاد کلبا احمد نوراللهی هافبک ایرانی و امیرحسین سام دلیری مدافع ایرانی به طور کامل، سامان قدوس هافبک ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۵۵ و شهریار مغانلو مهاجم ایرانی تا دقیقه ۸۹ بازی کردند و محمد محبی هافبک ایرانی به جای مغانلو به میدان آمد. سام دلیری در دقیقه ۲۰ کارت زرد گرفت و قدوس در دقیقه ۲۰ زننده گل بازی بود.





در جدول لیگ امارات تیم العین با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های الوصل و الوحده (تیم محمد قربانی) با ۲۱، شباب الاهلی (سعید عزت اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی) با ۲۰ و الجزیره و النصر (تیم مهدی قائدی) با ۱۸ امتیاز دوم تا ششم هستند. تیم اتحاد کلبا (تیم شهریار مغانلو، سامان قدوس و احمد نوراللهی) با ۱۵ امتیاز هشتم و البطائح (تیم فرهاد مجیدی) با ۶ امتیاز در رده دوازدهم (قعر جدول) جای دارند.